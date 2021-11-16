(حماس) تنعى شهيد طوباس وتدعو إلى تصعيد المقاومة

عبد اللطيف القانوع

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، الشهيد صدام حسين بني عودة، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة طوباس شمال الضفة المحتلة.وقالالناطق باسم الحركة في تصريح صحفي: "إننا وإذ ننعى الشهيد البطل صدام بني عودة الذي ارتقى برصاص قوات الاحــتلال، لنؤكد ضرورة تصعيد المقاومة بكل أشكالها ضد الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية، واستدامة الاشتباك معه في كل أماكن وجوده، والتصدي لاعتداءاته واقتحاماته لمدن الضفة الغربية ومخيماتها".وأكد القانوع على أن تصدي أبناء الشعب لقوات الاحتلال الصهيوني في أثناء اقتحامها مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، وارتقاء الشهيد بني عودة، دليل على ديمومة ثورة الشعب، ودفاعه عن حقوقه، ومواجهة تغول الاحتلال واعتداءاته المتواصلة.وشدد القانوع على أن جرائم الاحتلال المستمرة في الضفة الغربية، وتوسيع وتيرة الاستيطان، يحتّم على السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وإنهاء كل أشكال الملاحقات والاعتقالات في الضفة الغربية، وإطلاق يد المقاومة.وأضاف: "أن دماء الشهداء الأبرار ستظل وقوداً لاستمرار مسيرة شعبنا، ونبراساً يضيء الطريق نحو التحرير وكنس الاحتلال عن كل أراضينا المحتلة".