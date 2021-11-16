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شؤون فلسطينية

(الجهاد) تنعى أحد عناصرها في طوباس

(الجهاد) تنعى أحد عناصرها في طوباس
سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، صدام حسين بني عودة، أحد عناصرها، اليوم الثلاثاء 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، والذي استشهد وهو يتصدى لقوات الاحتلال الاسرائيلي التي اقتحمت مدينة طوباس فجر هذا اليوم.

وقالت (الجهاد) في بيانٍ لها وصل "دنيا الوطن" نسخةً منه: "يتدفق ويجري في سهول فلسطين الحبيبة على امتداد الوطن السليب بكل فخر واعتزاز تنعى حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ابنها البار صدام حسين بني عودة (26 عاماً) من بلدة طمون الفداء، والذي ارتقى شهيداً وهو يتصدى لقوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت مدينة طوباس فجر هذا اليوم، مقبلاً غير مدبر ملبياً نداء الواجب في الدفاع عن الأرض والمقدسات ضد اعتداءات الاحتلال".

وأضافت "لقد خرج مجاهدنا البطل من بلدته طمون إلى مدينة طوباس الشهداء فور تلقيه خبر اقتحام قوات الاحتلال للمدينة في حملة اعتقالات واسعة ليقوم بواجبه الجهادي مقدماً الواجب على الإمكان في الدفاع عن أبناء شعبه".

وتابعت (الجهاد): "إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إذ ننعى الشهيد البطل صدام بني عودة، لنتقدم بأحر التعازي والمواساة من عائلة الشهيد الصابرة والمحتسبة ومن شقيقه الأسير البطل ابن سرايا القدس المجاهد عزمي بني عودة والذي يقبع في سجون الاحتلال الصهيوني".

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، قولها:"أننا ماضون في الدفاع عن أرضنا وشعبنا مقدمين الغالي والنفيس في سبيل تحرير فلسطين من دنس الاحتلال"، مشددةً أنه "سيبقى الجهاد والمقاومة هو الطريق الوحيد والأقصر لنيل حرية شعبناوإنه لجهاد نصر أو استشهاد".

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