بلدية سلفيت تنفي إدلاء رئيس البلدية بأي تصريحات مع صحيفة إسرائيلية

خاص دنيا الوطن - رغد داودنفت بلدية سلفيت إدلاء عبد الكريم فتاش رئيس البلدية بأي تصريحات مع صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، موضحةً بأنها مغلوطة ولم يدلي بها مطلقاً.وقال عبد العزيز حسان، مدير الشؤون الإدارية في بلدية سلفيت في حديثه لـ "دنيا الوطن": "نحن كبلدية لا يوجد لنا أي تواصل مع الجانب الإسرائيلي لا من قريب ولا من بعيد، ورئيس البلدية متواجد خارج البلاد".وكانت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية قد نشرت في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، تصريحات ضمن تقرير عن مشروع استيطاني جديد تزعم أنها لرئيس بلدية سلفيت، قبل أن تنفي البلدية ذلك.