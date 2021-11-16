أول ظهور علني لرئيس كوريا الشمالية منذ شهر

رام الله - دنيا الوطنأجرى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، زيارة مدينة سامجييون الشمالية الغربية، على الحدود الصينية، في أول ظهور علني له منذ أكثر من شهر.وقالت وكالة (يونهاب) الكورية الشمالية، إن "كيم قدم إرشادات فورية لمدينة سامجييون للتعرف على الحالة الحقيقية لمشروع المرحلة الثالثة، مع الانتهاء من بناء مدينة سامجييون الآن"، مضيفة أنه سيتم الانتهاء من التطوير هذا العام.يشار إلى أن مدينة سامجييون تقع عند سفح جبل بايكدو، وهو أعلى قمة في شبه الجزيرة الكورية، وهي مسقط رأس والد كيم، الزعيم الراحل كيم جونغ إيل، فيما يوصف تطوير المدينة بأنه كان أحد مشاريع كيم المفضلة منذ توليه منصبه أواخر عام 2011.وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن هذا المشروع يتضمن بناء مساكن لآلاف العائلات، ومبان عامة وإنتاجية، ومنشآت تعليمية، ونظام لإمدادات المياه والصرف الصحي، وطرق، ونظام تشجير وتخضير وشبكة كهرباء.ويعد هذا أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، حسبما ورد في وسائل الإعلام الرسمية منذ أكثر من شهر، بعد أن ألقى كلمة في معرض دفاعي في يوم 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.