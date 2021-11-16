شؤون فلسطينية

تقييم جيش الاحتلال: احتمال انفجار الوضع في غزة ما زال مرتفعًا

تقييم جيش الاحتلال: احتمال انفجار الوضع في غزة ما زال مرتفعًا
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن التقييم السنوي لجيش الاحتلال يشير إلى أن حالة "الأمن القومي الإسرائيلي" قد تحسنت وذلك لأن احتمال شن حرب ضد "إسرائيل" من قبل أعدائها لا يزال منخفضًا كما كان في العامين الماضيين.

وبحسب صحيفة (يديعوت آحرنوت) فإن احتمال انفجار الوضع ما زال مرتفعا في جبهة غزة وكذلك في الضفة، بينما احتمال تصعيد مفاجئ على الجبهة اللبنانية أو السورية أو العراقية، انخفض في عام 2021 وسيظل على الأرجح منخفضًا في العام المقبل.

وأضافت الصحيفة "في جبهة غزة وبعد عملية (حارس الأسوار) تحقق الهدوء بشروط مقابل منافع اقتصادية، لكن انفجار الوضع ما زال مرتفعا كما كان في السنوات السابقة بل ازداد، لأن حمـاس والجهـاد لا يزال لديهما بعض الأهداف، ولأن إسرائيل ما زالت ترفض بعض مطالبهما خاصة لتحسين الوضع الاقتصادي لسكان غزة، ولأن المفاوضات بشأن صفقة تبادل أسرى عالقة".

ووفق التقييم السنوي للجيش الإسرائيلي فقد أوصى الجيش المستوى السياسي بعدم السماح بتعاظم قوة حمـاس والجهـاد في غزة، وهذا يعني أن أي معلومات استخباراتية موثوقة تشير إلى مكان أو أشخاص يشاركون في تعاظم القوة العسكرية في غزة، مثل إنتاج القذائف والصواريخ أو حفر الأنفاق أو إنتاج الطائرات المسيّرة، ستُترجم إلى عمل عسكري لإحباطه، والنية هي العمل ضد تعاظم القوة العسكرية في غزة حتى لو لم يكن ذلك ردا على أفعال سابقة لحماس أو الجهاد.

وذكرت الصحيفة "ومن الأمثلة على ذلك تفعيل القبة الحديدية ضد طائرة مسيرة من غزة قبل أسبوع، هذا تغيير مهم في سياسة العمل في جبهة غزة قد يشعل فتيل التوتر ولكن له ما يبرره من الناحية الأمنية خاصة -توقعات- ظروف افتتاح المواجهة الكبرى المقبلة".

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