الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس





رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات واعتقالات بمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها مواجهات واشتباك مسلح مع مقاومين في مدينة طوباس.ففي مدينة طوباس، اندلعت مواجهات واشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال التي داهمت المدينة، واستشهد خلال المواجهات الشاب صدام بني عودة.كما واعتقلت قوات الاحتلال كل من الشاب أيسر مسلماني، وحمزة دراغمة، بعد مداهمة منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما.وداهمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب جنين واعتقلت كل من المحرر خالد عمرو، والمحرر مجاهد عمارنة نجل القيادي في حركة (حماس) عز الدين عمارنة، والشاب عبد الله حرز الله.و في جنين أيضا داهمت قوات الاحتلال بلدة الزبابدة وقامت باعتقال الشاب أمير عصام الشرقاوي.وفي مدينة نابلس اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت دجن شرق المدينة وشنت حملة مداهمات واعتقالات طالت عددا من المواطنين عرف منهم: مجدي حسين عامر، وعماد سليمان عماوي، وفرحان نسيم إسماعيل، وحميد حنايشة.كما واعتقلت قوات الاحتلال الشاب لؤي صباح من نابلس أثناء تواجده في مكان عمله بالداخل المحتل.وشهدت بلدة بيت سوريك شمال غرب مدينة القدس المحتلة اقتحام مماثل من قوات الاحتلال انتهى باعتقال الشاب مجد أمجد الشيخ.ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (2124) انتهاكا خلال شهر أكتوبر الماضي.ووفق التقرير، أصيب (406) مواطنًا بـ(148) عملية إطلاق نيران لقوات الاحتلال ومستوطنيه، و(103) اعتداءات للمستوطنين.ووثق التقرير (365) اقتحاما لقوات الاحتلال لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، اعتقلت خلالها (455) فلسطينيا،فيما بلغ عدد الحواجز (310) حواجز مؤقتة وثابتة.