دولي

أمريكا: روسيا أجرت اختباراً لصاروخ مضاد للأقمار الصناعية

أمريكا: روسيا أجرت اختباراً لصاروخ مضاد للأقمار الصناعية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قيادة القوات الفضائية في الجيش الأمريكي، أن روسيا أجرت اختبارا على صاروخ مضاد للأقمار الصناعية، وزعمت أن الاختبار اتخذ قمرا صناعيا سوفيتيا كهدف.

وقالت قيادة القوات الفضائية الأمريكية في بيان لها: "إن روسيا اختبرت صاروخا مضادا للأقمار الصناعية يوم 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، وقد أصاب القمر الصناعي الروسي (كوسموس-1408)، وخلق حقل حطام في مدار أرضي منخفض".

وأضاف بيان: "أن حطام القمر الصناعي سيمثل تهديدا من التهديدات للمركبات الفضائية والبعثات الفضائية، وسيجبرها على القيام بمناورات لتجنب الاصطدام به".

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