قطر تتسلم أوراق اعتماد أول سفير مصري لدى الدوحة منذ 2017

رام الله - دنيا الوطنقدم عمرو الشربينى، السفير المصري الجديد لدى الدوحة، أمس الإثنين، أوراق اعتماده إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.وذكرت وكالة (قنا) الرسمية: "أن الشيخ تميم تسلم بمكتبه في الديوان الأميري أوراق اعتماد 7 سفراء، بينهم الشربيني".ووفقاً للوكالة، فقد رحب أمير قطر بالسفراء، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم، وللعلاقات بين دولة قطر ودولهم مزيداً من التطور والنماء.وقررت مصر في 23 حزيران/ يونيو الماضي تعيين الشربيني سفيرا فوق العادة لدى قطر، وتلاه بنحو شهر قرار الدوحة تعيين سالم بن مبارك آل شافي سفيرا فوق العادة مفوضا لدى القاهرة.