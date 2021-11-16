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قطر تتسلم أوراق اعتماد أول سفير مصري لدى الدوحة منذ 2017

قطر تتسلم أوراق اعتماد أول سفير مصري لدى الدوحة منذ 2017
رام الله - دنيا الوطن
قدم عمرو الشربينى، السفير المصري الجديد لدى الدوحة، أمس الإثنين، أوراق اعتماده إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وذكرت وكالة (قنا) الرسمية: "أن الشيخ تميم تسلم بمكتبه في الديوان الأميري أوراق اعتماد 7 سفراء، بينهم الشربيني".

ووفقاً للوكالة، فقد رحب أمير قطر بالسفراء، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم، وللعلاقات بين دولة قطر ودولهم مزيداً من التطور والنماء.

وقررت مصر في 23 حزيران/ يونيو الماضي تعيين الشربيني سفيرا فوق العادة لدى قطر، وتلاه بنحو شهر قرار الدوحة تعيين سالم بن مبارك آل شافي سفيرا فوق العادة مفوضا لدى القاهرة.

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