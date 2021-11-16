قطر تتسلم أوراق اعتماد أول سفير مصري لدى الدوحة منذ 2017
قدم عمرو الشربينى، السفير المصري الجديد لدى الدوحة، أمس الإثنين، أوراق اعتماده إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وذكرت وكالة (قنا) الرسمية: "أن الشيخ تميم تسلم بمكتبه في الديوان الأميري أوراق اعتماد 7 سفراء، بينهم الشربيني".
ووفقاً للوكالة، فقد رحب أمير قطر بالسفراء، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم، وللعلاقات بين دولة قطر ودولهم مزيداً من التطور والنماء.
وقررت مصر في 23 حزيران/ يونيو الماضي تعيين الشربيني سفيرا فوق العادة لدى قطر، وتلاه بنحو شهر قرار الدوحة تعيين سالم بن مبارك آل شافي سفيرا فوق العادة مفوضا لدى القاهرة.
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