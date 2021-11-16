(العربية الفلسطينية): وثيقة الاستقلال ثبتت حقوق شعبنا الفلسطيني المسلوب منه





وأضاف:" أهمها حق تقرير المصير بإقامة دولة فلسطينية مستقلة و عاصمتها القدس المحتلة "؛ مؤكدا أن الدولة قاب قوسين أو أدنى.



و ألمح أبو عريبان خلال تصريحاته اليوم إلى أن إعلان الاستقلال في قاعة الصنوبر بالجزائر كانت خطوة جريئة من الرئيس عرفات ليثبت للعالم استقلالية القرار الفلسطيني، موضحا أن الرئيس عرفات كانت لديه رؤية شاملة في ظل التشرذم العربي.



و وتابع: "أن القيادة الفلسطينية آنذاك رسخت تمثيل منظمة التحرير، و شرعنتها بأنها الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الفلسطيني بالداخل و الشتات، كاشفا النقاب عن فشل كل المحاولات التي تستهدف المنظمة، منوها إلى : " فشل محاولات إنشاء كيان مواز و بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية ".







قال محمد أبو عريبان، أمين سر الجبهة العربية الفلسطينية بالمحافظة الوسطى: " وثيقة الاستقلال ثبتت حقوق شعبنا الفلسطيني المسلوب منه".