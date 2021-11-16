عالمياً: أكثر من خمسة مليون وفاة و253.8 مليون إصابة بـ (كورونا)

جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية.

رام الله - دنيا الوطنارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في العالم إلى أكثر من 253.8 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.1 مليون وفاة، بحسب ما أفادت بهووفقاً لبيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس التاجي في العالم 253.808.780، وإجمالي الوفيات 5.106.593، وفق (روسيا اليوم).وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 764.363 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 47.221.549.تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ611.346 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.960.766.في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات463.655 وإجمالي إصابات 34.447.536.وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ291.147 وإجمالي إصابات3.845.733.وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 251.796 وإجمالي إصابات 8.956.136.وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 200.672 وإجمالي إصابات 2.215.373.وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.670 وإجمالي إصابات 4.251.076.وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 143.384 وإجمالي إصابات 9.649.233.وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 132.819 وإجمالي إصابات 4.865.260.تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 128.272 وإجمالي إصابات 6.045.212.