الاحتلال يهدم ثلاث منشآت قرب حاجز قلنديا شمال القدس

رام الله - دنيا الوطنهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، ثلاث منشآت قرب حاجز قلنديا شمال مدينة القدس.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن جرافات الاحتلال هدمت منشآت تضم "سوبر ماركت"، و"محل بيع خضار"، ومشطب مركبات، في منطقة دوار "أبو الشهـيد" قرب حاجز قلنديا، وحولت المكان لمنطقة عسكرية مغلقة ومنعت المواطنين من الوصول إليه.وتواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي العمل بمشروعين استيطانين على أنقاض مطار (قلنديا)، يشملان شق أنفاق، وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية، بمحاذاة منطقة الهدم قرب حاجز قلنديا.