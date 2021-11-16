الهباش يطلع قيادات دينية إسلامية ومسيحية في مالي على أوضاع مدينة القدس











رام الله - دنيا الوطناطلع محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية قيادات دينية بارزة من المسلمين والمسيحيين في دولة مالي على أوضاع مدينة القدس وواعتداءات قوات الاحتلال على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي وكنيسة القيامة .وقال الهباش خلال لقاء مع الشيخ محمود ديكو أحد أهم الزعماء المسلمين في مالي ان المسجد الأقصى المبارك يتعرض لحرب حقيقية من قبل الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين الذين يدنسون باحاته وساحاته بشكل يومي وبحماية شرطة الاحتلال .وطالب قاضي القضاء العلماء المسلمين بالعمل بشكل حقيقي وفعال لدعم المرابطين في المسجد الأقصى المبارك ومساندتهم في معركة الدفاع عن شرف الأمة وكرامتها .وأكد الهباش خلال لقاء الكاردينال جون زيربو من الكنيسة الكاثوليكية في مالي ان أبناء شعبنا الفلسطيني من المسيحيين يتعرضون للعدوان المستمر من قبل الاحتلال وسياسات التهويد التي تنتهجها حكومة الاحتلال والتي طالت ممتلكات ومباني الكنيسة خاصة في مدينة القدس، بالإضافة الى الحصار المفروض على كنيسة القيامة ومنع المسيحيين من أبناء شعبنا من الوصول اليها بكل حرية وأداء عباداتهم بأمان .ودعا الهباش خلال لقائه الكاردينال أيفا حيدرة من الكنيسة البروتستانتية في مالي المسيحيين في كافة أنحاء العالم بضرورة التحرك الفوري لحماية المقدسات المسيحية في القدس ووقف اعتداءات الاحتلال عليها ومساندة أبناء الشعب الفلسطيني الذين يدافعون عن المقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء ضد جرائم الاحتلال وغلاة المستوطنين والمتطرفين اليهود الذين يشنون هجمات مخططة تستهدف المقدسات من المساجد والكنائس دون استثناء .ويرافق الهباش خلال زيارته الرسمية لجمهورية مالي أمين عام المجلس القضائي الشرعي القاضي جاد الجعبري وقاضي محكمة رام الله والبيرة الشرعية فاروق عديلي ومدير مكتب قاضي القضاة حمزة دعنا وبمشاركة سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مالي هادي شبلي .