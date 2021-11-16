شؤون فلسطينية

الهباش يطلع قيادات دينية إسلامية ومسيحية في مالي على أوضاع مدينة القدس

الهباش يطلع قيادات دينية إسلامية ومسيحية في مالي على أوضاع مدينة القدس
رام الله - دنيا الوطن
اطلع محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية قيادات دينية بارزة من المسلمين والمسيحيين في دولة مالي على أوضاع مدينة القدس وواعتداءات قوات الاحتلال على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي وكنيسة القيامة .

وقال الهباش خلال لقاء مع الشيخ محمود ديكو أحد أهم الزعماء المسلمين في مالي ان المسجد الأقصى المبارك يتعرض لحرب حقيقية من قبل الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين الذين يدنسون باحاته وساحاته بشكل يومي وبحماية شرطة الاحتلال .

وطالب قاضي القضاء العلماء المسلمين بالعمل بشكل حقيقي وفعال لدعم المرابطين في المسجد الأقصى المبارك ومساندتهم في معركة الدفاع عن شرف الأمة وكرامتها .

وأكد الهباش خلال لقاء الكاردينال جون زيربو من الكنيسة الكاثوليكية في مالي ان أبناء شعبنا الفلسطيني من المسيحيين يتعرضون للعدوان المستمر من قبل الاحتلال وسياسات التهويد التي تنتهجها حكومة الاحتلال والتي طالت ممتلكات ومباني الكنيسة خاصة في مدينة القدس، بالإضافة الى الحصار المفروض على كنيسة القيامة ومنع المسيحيين من أبناء شعبنا من الوصول اليها بكل حرية وأداء عباداتهم بأمان .

ودعا الهباش خلال لقائه الكاردينال أيفا حيدرة من الكنيسة البروتستانتية في مالي المسيحيين في كافة أنحاء العالم بضرورة التحرك الفوري لحماية المقدسات المسيحية في القدس ووقف اعتداءات الاحتلال عليها ومساندة أبناء الشعب الفلسطيني الذين يدافعون عن المقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء ضد جرائم الاحتلال وغلاة المستوطنين والمتطرفين اليهود الذين يشنون هجمات مخططة تستهدف المقدسات من المساجد والكنائس دون استثناء .

ويرافق الهباش خلال زيارته الرسمية لجمهورية مالي أمين عام المجلس القضائي الشرعي القاضي جاد الجعبري وقاضي محكمة رام الله والبيرة الشرعية فاروق عديلي ومدير مكتب قاضي القضاة حمزة دعنا وبمشاركة سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مالي هادي شبلي .



أخبار ذات صلة

بلدية سلفيت تنفي إدلاء رئيس البلدية بأي تصريحات مع صحيفة إسرائيلية

بلدية سلفيت تنفي إدلاء رئيس البلدية بأي تصريحات مع صحيفة إسرائيلية

(حشد) تطالب بدعم &#34;أونروا&#34; قبل الانهيار

(حشد) تطالب بدعم "أونروا" قبل الانهيار

(حشد) تطالب بدعم وكالة الغوث &#34;أونروا&#34; التي تقف على وشك الانهيار

(حشد) تطالب بدعم وكالة الغوث "أونروا" التي تقف على وشك الانهيار

&#34;الخارجية&#34; تدعو مجلسي الأمن وحقوق الإنسان للتدخل للإفراج عن الأسير محمد الحلبي

"الخارجية" تدعو مجلسي الأمن وحقوق الإنسان للتدخل للإفراج عن الأسير محمد الحلبي

(العربية الفلسطينية) تدعو إلى استعادة الوحدة لإنجاز الاستقلال

(العربية الفلسطينية) تدعو إلى استعادة الوحدة لإنجاز الاستقلال

المرور بغزة: إصابتان في ثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: إصابتان في ثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مواطناً شمال غرب القدس

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مواطناً شمال غرب القدس

تقييم جيش الاحتلال: احتمال انفجار الوضع في غزة ما زال مرتفعًا

تقييم جيش الاحتلال: احتمال انفجار الوضع في غزة ما زال مرتفعًا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(حشد) تطالب بدعم &#34;أونروا&#34; قبل الانهيار

(حشد) تطالب بدعم "أونروا" قبل الانهيار

(حشد) تطالب بدعم وكالة الغوث &#34;أونروا&#34; التي تقف على وشك الانهيار

(حشد) تطالب بدعم وكالة الغوث "أونروا" التي تقف على وشك الانهيار

&#34;الخارجية&#34; تدعو مجلسي الأمن وحقوق الإنسان للتدخل للإفراج عن الأسير محمد الحلبي

"الخارجية" تدعو مجلسي الأمن وحقوق الإنسان للتدخل للإفراج عن الأسير محمد الحلبي

(العربية الفلسطينية) تدعو إلى استعادة الوحدة لإنجاز الاستقلال

(العربية الفلسطينية) تدعو إلى استعادة الوحدة لإنجاز الاستقلال

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مواطناً شمال غرب القدس

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مواطناً شمال غرب القدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

رأفت: الشعب الفلسطيني متمسك بمواصلة الكفاح الوطني حتى انجاز انهاء الاحتلال

رأفت: الشعب الفلسطيني متمسك بمواصلة الكفاح الوطني حتى انجاز انهاء الاحتلال

حالة معابر قطاع غزة

حالة معابر قطاع غزة

منوعات

دينا تكشف حقيقة زواجها بعد ظهورها بفستان الزفاف

دينا تكشف حقيقة زواجها بعد ظهورها بفستان الزفاف

شاهد: الفنانة السعودية إلهام علي بإطلالة تخطف أنظار الجميع

شاهد: الفنانة السعودية إلهام علي بإطلالة تخطف أنظار الجميع

زينة تكشف عن سر عدم مشاركتها بهذا الفيلم والمسلسل

زينة تكشف عن سر عدم مشاركتها بهذا الفيلم والمسلسل

حنان مطاوع تصدم الجميع ببطل مسلسلها الجديد

حنان مطاوع تصدم الجميع ببطل مسلسلها الجديد

سميحة أيوب تهاجم منتقدي مسرحية (المومس الفاضلة)

سميحة أيوب تهاجم منتقدي مسرحية (المومس الفاضلة)

غادة عبد الرازق تكشف عن سرّ عدم حضورها المهرجانات

غادة عبد الرازق تكشف عن سرّ عدم حضورها المهرجانات

أصالة تتعرّض لموقف محرج بعد تمزق فستانها وتفاجئ الجمهور بهذا الطلب

أصالة تتعرّض لموقف محرج بعد تمزق فستانها وتفاجئ الجمهور بهذا الطلب

مَن الفنانة المصرية التي هاجمت وانتقدت تصرفات محمد رمضان؟

مَن الفنانة المصرية التي هاجمت وانتقدت تصرفات محمد رمضان؟

أول عمل فني لسلاف فواخرجي بعد وفاة والدها

أول عمل فني لسلاف فواخرجي بعد وفاة والدها

ما هو الحدث الذي أرعب أصالة نصري؟

ما هو الحدث الذي أرعب أصالة نصري؟

عربي

جيش الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب أسلحة عند حدود الأردن

جيش الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب أسلحة عند حدود الأردن

مصر: تسجيل 946 إصابة و68 وفاة جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 946 إصابة و68 وفاة جديدة بـ(كورونا)

الأردن: تسجيل 17 حالة وفاة و3441 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الأردن: تسجيل 17 حالة وفاة و3441 إصابة جديدة بـ(كورونا)

عون يخرج بتصريحات جديدة عن أزمة لبنان مع الخليج

عون يخرج بتصريحات جديدة عن أزمة لبنان مع الخليج