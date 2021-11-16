الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد يعلنان النتائج الأولية لمسح الاستثمار الأجنبي للمؤسسات المقيمة بفلسطين



أما بخصوص استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين، فقد بينت النتائج أن نحو 59.8% منها يتركز في نشاط الوساطة المالية، حيث ساهمت استثمارات الحافظة الوافدة من الأردن بحوالي 46.4% من مجموع استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين.



و يعتبر مسح الاستثمار الأجنبي الأداة الأساسية لتجميع بيانات وضع الاستثمار الدولي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي الخاص، من خلال تجميع تدفقات وأرصدة استثمارات المؤسسات المقيمة في فلسطين المستثمرة في الخارج وأرصدة وتدفقات الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين بما يوضح رصيد الأصول والخصوم المالية الخارجية للمؤسسات المقيمة في فلسطين حسب النشاط الاقتصادي والدولة.





و يتم تقسيم كل من الأصول والخصوم على أساس وظيفي حيث يتسق تماماً مع العناصر الأساسية للحساب المالي في ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي مع إضافة التعديلات الخاصة بأرصدة الاستثمارات والتغيرات الأخرى عدا تلك الناتجة عن معاملات اقتصادية، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.







رام الله - دنيا الوطنأصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لمسح الاستثمار الاجنبي للمؤسسات المقيمة في فلسطين كما هي في نهاية عام 2020، وذلك ضمن الإصدار الدوري لمسح الاستثمار الاجنبي للمؤسسات المقيمة في فلسطين، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان.و أشارت النتائج إلى أن الاستثمارات الخارجية التي قامت بها المؤسسات المقيمة في فلسطين تفوق ما يملكه غير المقيمين من استثمارات في المؤسسات المقيمة في فلسطين في نهاية عام 2020، مع أخذ الخصوصية الفلسطينية بعين الاعتبار والمتمثلة بعدم امتلاك فلسطين لعملة وطنية خاصة بها والتي تحتسب ضمن الاستثمارات الاخرى في جانب الاصول.وفي هذا السياق بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات في الخارج للمؤسسات المقيمة في فلسطين (الأصول) حوالي 8,088 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2020، منها 67.5% نقد أجنبي في المؤسسات المقيمة في فلسطين وودائع تلك المؤسسات في البنوك الخارجية.و بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين (الخصوم) حوالي 3,066 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2020 منها 54.5% استثمار أجنبي مباشر (انظر/ي جدول1).و توزع رصيد الاستثمارات في الخارج للمؤسسات المقيمة في فلسطين (الأصول) نهاية عام 2020، بين استثمارات أخرى بلغت قيمتها 5,624 مليون دولار أمريكي أي ما نسبته 69.5%، واستثمارات حافظة بقيمة 1,463 مليون دولار أمريكي أي ما نسبته 18.1%، واصول احتياطية خاصة بسلطة النقد الفلسطينية بقيمة 697 مليون دولار أمريكي أي ما نسبته 8.6%، في حين بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 304 ملايين دولار أمريكي أي ما نسبته 3.8% من إجمالي رصيد الأصول في نهاية عام 2020.و في المقابل، توزع رصيد الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين (الخصوم) نهاية عام 2020، بين استثمار أجنبي مباشر بقيمة 1,671 مليون دولار أمريكي أي ما نسبته 54.5% من إجمالي رصيد الخصوم، واستثمارات حافظةأجنبية بقيمة 668 مليون دولار أمريكي أي ما نسبته 21.8%، واستثمارات أخرى بقيمة 727 مليون دولار أمريكي وبنسبة 23.7% من إجمالي رصيد الخصوم في نهاية عام 2020.و أشارت نتائج المسح إلى أن 64.3% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين تتركز في نشاط الوساطة المالية، في حين أن 80.8% من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين وافدة من الأردن.