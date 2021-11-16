جيش الاحتلال يعتقل 12 مواطناً من الضفة الغربية

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن جنود الاحتلال داهموا بلدة يعبد جنوب جنين واعتقلوا الأسرى المحررين خالد عمرو ومجاهد عز الدين عمارنة وعبد الله حرز الله، فيما تم اعتقال الشاب أمير عصام الشرقاوي من بلدة الزبابدة قرب جنين.



وفي بلدة بيت دجن شرق نابلس، شن الجنود حملة اعتقالات طالت كلا من مجدي حسين عامر وعماد سليمان عماوي وفرحان نسيم إسماعيل وحميد حنايشة، فيما تم اعتقال الشاب لؤي صباح من نابلس أثناء تواجده في مكان عمله بالداخل المحتل.



وفي مدينة طوباس، اعتقل الجنود الشابين أيسر المسلماني وحمزة أبو مطاوع بعد الاعتداء عليه وعلى أفراد عائلته بالضرب.



وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس فجر اليوم واعتقلت الشاب مجد أمجد الشيخ بعد اقتحام منزله وتخريب محتوياته.





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، 12 مواطناً على الأقل، خلال عمليات تفتيش ومداهمة، طالت أكثر من محافظة في الضفة الغربية.