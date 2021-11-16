هيئة الأسرى تزور منزل الشهيد أبو عمار وتشارك في فعاليات تضامنية مع الأسرى



وتكون وفد الهيئة من رئيس لجنة ادارتها في المحافظات الجنوبية الأستاذ حسن قنيطة والأستاذ عاطف مرعي عضو لجنة ادارة الهيئة ومدير عام العلاقات العامة والاعلام وعضو اللجنة أم ثائر غنيم وطاقم من الهيئة الأساتذة خضر عبد النبى ومعين الميدنه وهيثم المصرى وإسماعيل ابو الكاس وعدد آخر من مدراء وموظفى الهيئة.



كما شارك وفد الهيئة بمسيره راجله من مقر الصليب الأحمر لبيت الرئيس الراحل ياسر عرفات الذي أمه أنصار الرئيس الشهيد ياسر عرفات.



وعبر الأستاذ حسن قنيطة خلال كلمة ألقاها فى بيت الشهيد على الوفاء لقضية الأسرى والتمترس خلف تطلعات شعبنا التى أفنى الرمز الراحل حياته من أجل تحقيقها، مؤكدا أنه سيبقى بوصله وعنوان لكل الثوار والاحرار.







رام الله - دنيا الوطنشارك وفد يمثل هيئة شئون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية في الوقفه الإسنادية التى نظمتها مفوضيه الاسرى لحركة فتح والاعتصام الأسبوعي التضامني مع الاسرى الابطال المرضى والمضريين عن الطعام والاسيرات الماجدات داخل سجون الاحتلال وذلك أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة غزه.