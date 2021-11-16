اليونيسف: 1.6 مليون طفل حول العالم انقطعوا عن الدراسة منذ بداية (كورونا)





رام الله - دنيا الوطنأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن حوالي 1.6 مليون طفل في العالم انقطع عن الدراسة منذ بداية تفشي فيروس (كورونا)، ودعت الحكومات إلى إعادة فتح المدارس للأطفال.وقالت اليونيسف عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "إن وباء (كورونا) تسبب في تعطيل تعليم الأطفال في جميع أنحاء العالم، مما يهدد بإلغاء عقود من التقدم".وأضافت: "أن مساعدة الأطفال على استئناف تعليمهم أمر بالغ الأهمية لحماية مستقبلهم".