عاجل

  • (هآرتس): حي استيطاني جديد بجوار مستوطنة آرئيل يهدد توسيع سلفيت

دولي

اليونيسف: 1.6 مليون طفل حول العالم انقطعوا عن الدراسة منذ بداية (كورونا)

اليونيسف: 1.6 مليون طفل حول العالم انقطعوا عن الدراسة منذ بداية (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن حوالي 1.6 مليون طفل في العالم انقطع عن الدراسة منذ بداية تفشي فيروس (كورونا)، ودعت الحكومات إلى إعادة فتح المدارس للأطفال.

وقالت اليونيسف عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "إن وباء (كورونا) تسبب في تعطيل تعليم الأطفال في جميع أنحاء العالم، مما يهدد بإلغاء عقود من التقدم".

وأضافت: "أن مساعدة الأطفال على استئناف تعليمهم أمر بالغ الأهمية لحماية مستقبلهم".


أخبار ذات صلة

عالمياً: أكثر من خمسة مليون وفاة و253.8 مليون إصابة بـ (كورونا)

عالمياً: أكثر من خمسة مليون وفاة و253.8 مليون إصابة بـ (كورونا)

مستشار ترامب السابق يسلم نفسه لمكتب التحقيق الفدرالي قبيل جلسة استماع

مستشار ترامب السابق يسلم نفسه لمكتب التحقيق الفدرالي قبيل جلسة استماع

جونسون: لا داعي للخطة &#34;ب&#34; للتصدي لـ(كورونا)

جونسون: لا داعي للخطة "ب" للتصدي لـ(كورونا)

عائلة نتنياهو تطالب بتمديد فترة الحراسة الشخصية لها

عائلة نتنياهو تطالب بتمديد فترة الحراسة الشخصية لها

تركيا تسمح لدبلوماسيين إسرائيليين بزيارة المعتقلين بإسطنبول

تركيا تسمح لدبلوماسيين إسرائيليين بزيارة المعتقلين بإسطنبول

كولومبيا: حزب الله خطط لاغتيال ضابط موساد إسرائيلي سابق في بوغوتا

كولومبيا: حزب الله خطط لاغتيال ضابط موساد إسرائيلي سابق في بوغوتا

عضو كونغرس يطالب بالضغط على إسرائيل للتراجع عن تصنيف مؤسسات فلسطينية بـ&#34;الإرهابية&#34;

عضو كونغرس يطالب بالضغط على إسرائيل للتراجع عن تصنيف مؤسسات فلسطينية بـ"الإرهابية"

إذاعة الجيش: لم يحدث أي تقدم بشأن الإسرائيلييْن المعتقليْن في تركيا

إذاعة الجيش: لم يحدث أي تقدم بشأن الإسرائيلييْن المعتقليْن في تركيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 4 أسرى محررين من بلدتي يعبد والزبابدة

الاحتلال يعتقل 4 أسرى محررين من بلدتي يعبد والزبابدة

(العربية الفلسطينية): وثيقة الاستقلال ثبتت حقوق شعبنا الفلسطيني المسلوب منه

(العربية الفلسطينية): وثيقة الاستقلال ثبتت حقوق شعبنا الفلسطيني المسلوب منه

خوري يلتقي عدداً من بطاركة ومطارنة وروؤساء الكنائس في القدس

خوري يلتقي عدداً من بطاركة ومطارنة وروؤساء الكنائس في القدس

الهباش يطلع قيادات دينية إسلامية ومسيحية في مالي على أوضاع مدينة القدس

الهباش يطلع قيادات دينية إسلامية ومسيحية في مالي على أوضاع مدينة القدس

الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد يعلنان النتائج الأولية لمسح الاستثمار الأجنبي للمؤسسات المقيمة بفلسطين

الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد يعلنان النتائج الأولية لمسح الاستثمار الأجنبي للمؤسسات المقيمة بفلسطين

جيش الاحتلال يعتقل 12 مواطناً من الضفة الغربية

جيش الاحتلال يعتقل 12 مواطناً من الضفة الغربية

هيئة الأسرى تزور منزل الشهيد أبو عمار وتشارك في فعاليات تضامنية مع الأسرى

هيئة الأسرى تزور منزل الشهيد أبو عمار وتشارك في فعاليات تضامنية مع الأسرى

الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد أمجد أبو سلطان من بيت لحم

الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد أمجد أبو سلطان من بيت لحم

منوعات

حنان مطاوع تصدم الجميع ببطل مسلسلها الجديد

حنان مطاوع تصدم الجميع ببطل مسلسلها الجديد

سميحة أيوب تهاجم منتقدي مسرحية (المومس الفاضلة)

سميحة أيوب تهاجم منتقدي مسرحية (المومس الفاضلة)

غادة عبد الرازق تكشف عن سرّ عدم حضورها المهرجانات

غادة عبد الرازق تكشف عن سرّ عدم حضورها المهرجانات

أصالة تتعرّض لموقف محرج بعد تمزق فستانها وتفاجئ الجمهور بهذا الطلب

أصالة تتعرّض لموقف محرج بعد تمزق فستانها وتفاجئ الجمهور بهذا الطلب

مَن الفنانة المصرية التي هاجمت وانتقدت تصرفات محمد رمضان؟

مَن الفنانة المصرية التي هاجمت وانتقدت تصرفات محمد رمضان؟

أول عمل فني لسلاف فواخرجي بعد وفاة والدها

أول عمل فني لسلاف فواخرجي بعد وفاة والدها

ما هو الحدث الذي أرعب أصالة نصري؟

ما هو الحدث الذي أرعب أصالة نصري؟

مفاجئة غير متوقعة من ميرهان حسين لسوسن بدر

مفاجئة غير متوقعة من ميرهان حسين لسوسن بدر

الراقصة دينا بفستان الزفاف.. هل تزوجت؟

الراقصة دينا بفستان الزفاف.. هل تزوجت؟

تصريحات غريبة من فيفي عبده لحارس مقبرتها

تصريحات غريبة من فيفي عبده لحارس مقبرتها

عربي

مصر: تسجيل 946 إصابة و68 وفاة جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 946 إصابة و68 وفاة جديدة بـ(كورونا)

الأردن: تسجيل 17 حالة وفاة و3441 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الأردن: تسجيل 17 حالة وفاة و3441 إصابة جديدة بـ(كورونا)

عون يخرج بتصريحات جديدة عن أزمة لبنان مع الخليج

عون يخرج بتصريحات جديدة عن أزمة لبنان مع الخليج

وزارة الإعلام اللبنانية تكشف حقيقة &#34;إجبار&#34; قرداحي على الاستقالة

وزارة الإعلام اللبنانية تكشف حقيقة "إجبار" قرداحي على الاستقالة