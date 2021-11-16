شؤون فلسطينية

الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد أمجد أبو سلطان من بيت لحم

الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد أمجد أبو سلطان من بيت لحم
الشهيد أمجد أبو سلطان
رام الله - دنيا الوطن
قررت محاكم الاحتلال الإسرائيلي، تسليم جثمان الشهيد أمجد أبو سلطان من بيت لحم بعد قرابة شهر على احتجازه.

وبحسب مصادر عائلية فقد جاء قرار محكمة الاحتلال إثر التماس تقدمت به هيئة الأسرى طالبت فيه بالإفراج عنه بناء على قضية تقدمت بها عائلته.

واستشهد أبو سلطان مساء يوم الخميس 14/10/2021 خلال مواجهات مع قوات الاحتلال ومستوطنيه تخللها إلقاء الزجاجات الحارقة على سيارات المستوطنين على الطريق بين القدس وبيت لحم.

وفي وقت سابق كشف والد الشهيد عن عشق أمجد لأي نشاط وطني ومقاوم مبينا أنه كان دائم المشاركة في الفعاليات ضد الاحتلال.

 وتابع: "تأثر أمجد في الفترة الأخيرة بما تعرضت له مدينة غزة وكان دائم التأييد للمقاومة هناك وفي كل فعالية يخرج بها يهتف للمقاومة عموما ومحمد الضيف وأبو عبيدة على وجه الخصوص".

وبحسب معطيات فلسطينية، فإن قوات الاحتلال احتجزت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015 جثامين أكثر من (250) فلسطينياً استشهدوا أو أعدموا ميدانياً برصاص قوات الاحتلال، وأفرجت عن غالبيتهم لاحقا.

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