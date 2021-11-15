شؤون فلسطينية

بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الأربعاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأربعاء.

وطالبت الهيئة في تصريح نشرته، مساء اليوم الاثنين، على موقع الوزارة الالكتروني، المسافرين التوجه لإجراء فحص كورونا غداً الثلاثاء بدءاً من الساعة 9 صباحاً، في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.

وشددت على ضرورة تواجد المسافرين عند الساعة 6 صباح الأربعاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.




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