"هيئة الأسرى": الاحتلال يقرر الإفراج عن جثمان الشهيد الطفل أمجد سلطان

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الإثنين، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت الإفراج عن جثمان الشهيد الطفل أمجد أسامة أبو سلطان (16 عاما) من مدينة بيت لحم.وقال مدير مكتب الهيئة في بيت لحم منقذ أبو عطوان، إن الهيئة قدمت التماسا من خلال محاميها إلى المحكمة الإسرائيلية، وقد تم اليوم انتزاع قرار يقضي بأن تسلم النيابة الإسرائيلية جثمان الشهيد، دون تحديد موعد ذلك، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.واستشهد الطفل أبو سلطان برصاص الاحتلال بتاريخ 15 تشرين الأول الماضي بمنطقة بير عونه في مدينة بيت جالا، غرب بيت لحم.