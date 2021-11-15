طالع أبرز قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية

رام الله - دنيا الوطنأصدر مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته الأسبوعية، برئاسة الدكتور محمد اشتية، والتي عقدت مساء اليوم الاثنين، في مدينة القدس، مجموعة من القرارات.ومن أبرز القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال جلسته، اعتماد محافظة القدس منطقة تطوير "أ" لتعزيز التنمية في كافة المجالات، بالإضافة الى اعتماد برنامج تمكين النساء الرياديات وبرنامج تنمية الريف في القدس.ومن القرارات كذلك، اعتماد التصاميم الهندسية اللازمة لتنفيذ مشروع شارع قلنديا الموازي، حيث تبلغ قيمة انشاء الشارع 22 مليون شيكل، والمصادقة على إنشاء مدارس في القدس بقيمة 20 مليون دولار، منها مدرستان مهنيتان، كذلك المصادقة على تقديم دفعات مالية لقضايا القدس بقيمة 16.5مليون شيقل وصرفها كأولوية.وقرر مجلس الوزراء، تخصيص 2.25 مليون دولار لصالح جمعيات تعاونية في مجال الاسكان في محافظة القدس، لافتا إلى أنه سيتم توفير 500 فرصة عمل لمدة 6 أشهر لأبناء القدس.وقال: "المصادقة على توفير محطات طاقة شمسية لجميع التجمعات البدوية في القدس، وفق الخطة المعدة من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية"، مضيفا: "الموافقة على مشروع محطة تحويل كهرباء العيزرية بقيمة 15 مليون دولار".في السياق، قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، فتح شباك التأمين الصحي في بيرنبالا والبدء بتحضير آخر في مسقط، والاستمرار في تقديم دفعات شهرية منتظمة لضمان تمويل مستشفيات القدس، بالاضافة الى المصادقة على تمويل بناء طابق جديد في مديرية صحة العيزرية بقيمة 1 مليون دولار.وفيما يتعلق بالطلاب، قرر المجلس، تسهيل دخول طلبة التوجيهي من القدس الى الجامعات الفلسطينية، كذلك اعتماد خطة وزارة التعليم العالي لتشجيع الطلبة في محافظة القدس للاستفادة من المنح والبعثات الحكومية في الداخل والخارج.في سياق ذي صلة، اتخذ مجلس الوزراء، قرارا بتوفير قطعة أرض بمساحة 60 دونما بأجور رمزية لتوليد الطاقة الكهربائية لصالح تجار القدس، كذلك دفع فواتير الكهرباء عن التجار في البلدة القديمة للأعوام 2020/2021م.وقال: "سيتم دعوة القطاع الخاص للاستفادة من مشاريع الدعم المقدمة بقيمة تتجاوز 20 مليون دولار"، مضيفا: "سيتم استئناف تقديم المساعدات المالية لتجار البلدة القديمة في القدس".وأشار إلى أنه سيتم الطلب من سلطة النقد إعداد خطة عمل بالتعاون مع البنوك الفلسطينية لتقديم قروض سكنية وتجارية بفوائد ميسرة للمواطنين في محافظة القدس.اقتصادياً، اعتمد مجلس الوزراء خطة وزارة الاقتصاد الوطني لمساعدة تجار التحف الشرقية في البلدة القديمة في القدس لتسويق منتجاتهم في الخارج، مؤكدا أنه سيتم تخصيص 20% من الصناديق العربية والإسلامية لتمويل مشاريع تنموية وشبابية في محافظة القدس.ولفت مجلس الوزراء، إلى أنه سيتم تقديم المساعدة لأصحاب المنازل المهدومة من قبل الاحتلال خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين، كذلك اعتمد حزمة مشاريع البنية التحتية للهيئات المحلية في محافظة القدس بقيمة 96 مليون شيكل، بالاضافة الى تعزيز تمويل العيادات الهندسية والقانونية للدفاع عن حقوق المواطنين في القدس.على الصعيد الأمني، قال المجلس: "سيتم تعزيز الكادر الأمني والقيادة الأمنية لرفع مستوى الأمان والسلم الأهلي في محافظة القدس.وأشار إلى أنه من بين القرارات، سيتم تخصيص مبلغ مالي لتمويل شراء وتركيب مصعد في الغرفة التجارية في القدس.وعلى صعيد وزارة الصحة، أكد المجلس أنه اعتمد توصيات وزارة الصحة بتقديم لقاحات (كورونا) للفئة العمرية (12-15) عام، وإعطاء جرعة ثالثة معززة اختيارية من اللقاح لمن هم فوق عمر 18 عام.في سياق آخر، قال المجلس: "سيتم إعادة تشكيل عدد من المجالس لبعض المؤسسات الحكومية"، مضيفا: "احالة عدد من التشريعات للدراسة"، مشيرا إلى أنه سيتم المصادقة على عدد من أذون الشراء لعقارات حسب الأصول.واختتم مجلس الوزراء قراراته، بتأكيده أنه سيتم إنشاء مجمع الدوائر الحكومية في محافظة القدس لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين.