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مقرر غداً.. حماس تصدر بياناً حول مؤتمر المانحين لوكالة (أونروا)

مقرر غداً.. حماس تصدر بياناً حول مؤتمر المانحين لوكالة (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الاثنين، بياناً صحفياً حول مؤتمر المانحين الدولي لوكالة (أونروا)، الذي سيعقد غداً الثلاثاء في مدينة بروكسل. 

واعتبرت الحركة، قضية اللاجئين الفلسطينيين، قضية مركزية في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى أن حق العودة وتعويض اللاجئين حق شرعي وقانوني ثابت، ولا تراجع عنه ولا تفريط فيه أو المساومة عليه.

وقالت الحركة في بيانها: "(أونروا) مفوضة بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم، ووجودها يعتبر شاهدًا حيًّا وماديًّا على مشكلة ملايين اللاجئين الفلسطينيين وضرورة حلّها بشكل عادل ونهائي.

وأكد الحركة، أن بقاء (أونروا) وحماية تفوضيها واجب المجتمع الدولي والذي كان طرفًا أساسيًا في خلق المشكلة، وأن استمرار عملها حسب التفويض الممنوح لها، عامل أساسي في الاستقرار والتنمية في الإقليم وخارجه.

اعتبرت حماس أن أزمة التمويل التي تمرّ بها الوكالة خطيرة، وتحوّلها إلى هدف ثابت للسياسة الإسرائيلية، مشددة على أهمية مؤتمر المانحين في حشد الدعم السياسي والمالي المستدام للوكالة.

ودعت الحركة في بيانها، المجتمعين في المؤتمر إلى ضمان التوصّل لمخرجات إيجابية تضمن رؤية واستراتيجية عمل تحقق الإستدامة، وتشكّل حماية للمؤسسة الدولية في مواجهة محاولات تقويضها وتعطيل خدماتها.

مقرر غداً.. حماس تصدر بياناً حول مؤتمر المانحين لوكالة (أونروا)

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