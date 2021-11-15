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نقابة المحامين في ذكرى الاستقلال: شعبنا الفلسطيني مازال متجذرا في وطنه

نقابة المحامين في ذكرى الاستقلال: شعبنا الفلسطيني مازال متجذرا في وطنه
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين صباح اليوم بيانا صحفيا وذلك في الذكرى ال ٣٣ لإعلان الاستقلال والذي يصادف ذكراه اليوم.

وجاء في بيان النقابة " تمر هذه الذكرى على شعبنا الفلسطيني وهو متسلح بعقيدة راسخة بأن الحرية والاستقلال الفعلي آت لا محال بالرغم من الواقع الاحتلالي وجبروته".

وأكد بيان النقابة " أن مرور هذه الذكرى بتجلياتها يفترض أن يشكل حاضنة وطنية محفزة للجميع للإسراع في إعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام السياسي البغيض لما له من آثار مدمرة على قضيتنا الوطنية".

وأضاف بيان النقابة "وبالرغم من الغطرسة الاحتلالية المتزايدة وسياساته الواهمة في محاولات طمس الهوية الوطنية الفلسطينية- في ظل الصمت والعجز الدولي المطبق - إلاّ أن الحقيقة المطلقة أن شعبنا الفلسطيني ما زال متجذراً في أرضه ووطنه ومتمسكاً في هويته الوطنية أكثر من أي وقت مضى ، وهو يثبت في كل مرة أن المخزون النضالي لديه متجدد ولن ينضب ولا يمكن لأية إجراءات أو سياسات احتلالية أن تفرغه أو تحيده عن تحقيق حلمه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

من جانبه قال المحامي يزيد مخلوف نائب نقيب المحامين ان إصرار الشعب الفلسطيني على مدار التاريخ، انتزاع حقه في الحرية والإستقلال يؤكد فشل محاولات الاحتلال على طمس الهوية الفلسطينية ،مؤكدا ان إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس سوف تكون يوما ما مثلما قام برسم طريقها القائد الخالد فينا الزعيم ياسر عرفات.

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