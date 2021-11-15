عون يخرج بتصريحات جديدة عن أزمة لبنان مع الخليج











رام الله - دنيا الوطنالتقى الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الاثنين، مع سفراء بلاده في السعودية والبحرين، والقائم بالأعمال في الكويت، لمناقشة تطورات العلاقات اللبنانية مع الدول الثلاث.وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان لها: "إن الرئيس عون استقبل سفير لبنان في السعودية فوزي كبارة، وسفير لبنان في البحرين ميلاد نمور، والقائم بالأعمال في سفارة لبنان بالكويت هادي هاشم، وعرض معهم التطورات المتصلة بالعلاقات اللبنانية مع الدول الثلاث وسبل معالجتها"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).في سياق متصل، أكد عون، أمام زواره، أن "العمل جار لمعالجة الوضع الذي نشأ بين لبنان والسعودية وعدد من دول الخليج انطلاقا من حرص لبنان على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة".واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.