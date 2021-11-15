لما طالبت إسرائيل أمريكا بالضغط على الدول العربية والأوروبية زيادة المساعدات للسلطة؟

رام الله - دنيا الوطنكشف صحيفة (هآرتس)، أن إسرائيل طلبت من الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، الضغط على الدول العربية والأوروبية، لزيادة المساعدات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها.وقالت الصحيفة: "هذه الخطورة روج لها وزير الدفاع بيني غانتس، بهدف حشد المجتمع الدولي للانضمام الى إسرائيل لتقوية السلطة الفلسطينية؛ خوفا من انهيارها، وفي محاولة لمنع حدوث تدهور أمني في الضفة الغربية لاحقاً".وكان الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، قد أكد خلال جلسة الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، أنه سيطلب من الدول الصديقة الضغط على إسرائيل لوقف اقتطاعها من أموال الضرائب الفلسطينية، وكذلك زيادة هذه الدول مساعداتها لكي نتمكن من الإيفاء بالتزاماتنا.