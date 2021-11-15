مجلس النواب الأردني ينتخب رئيسه لدورته الجديدة

رام الله - دنيا الوطنانتخب مجلس النواب الأردني اليوم الاثنين، النائب عبد الكريم الدغمي رئيسا لمجلس النواب التاسع عشر في افتتاح الدورة العادية الأولى.وقال الدغمي خلال كلمته بعد ترؤوس المجلس، إن "مجلس النواب سيكون العون والمساند للحكومة ما دامت تسير في تنفيذ برامجها التي تستهدف رفعة الوطن والمواطن الأردني"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضاف أن "خطاب العرش سيكون النبراس الهادي للسلطات الدستورية بما تضمنه من برامج وخطط تحتاج إلى تعاون وثيق بين كل السلطات لتنفيذها ليرتقي بها الأداء ويرتقي بها الوطن".وأكد الدغمي، أن "مجلس النواب سيتعامل مع مشاريع قوانين مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية "بحرفية وجدية".وتابع، "إننا سنتعاون في إقرار التشريعات التي تحفظ الوطن، وتبنّي إصلاح سياسي واقتصادي وإداري ودستوري".وحصل النائب الدغمي على 64 صوتا مقابل 58 صوتا للنائب نصار القيسي، و8 أوراق ملغاة.