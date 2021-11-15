شؤون فلسطينية

اشتية: تعزيز صمود أهلنا في القدس يشكل أولوية لدى القيادة والحكومة

اشتية: تعزيز صمود أهلنا في القدس يشكل أولوية لدى القيادة والحكومة
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، على هامش انعقاد جلسة مجلس الوزراء الخاصة بمحافظة القدس ببلدة الرام، الفعاليات الوطنية والمجتمعية والشعبية والقطاع الخاص بالمحافظة، في مقر كلية الأمة.

واطلع اشتية على أهم احتياجات المحافظة ومدينة القدس، في ظل ما تتعرض له المدينة المقدسة ومحيطها من تهويد وهدم وتهجير وتنكيل واقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأكد رئيس الوزراء أن تعزيز صمود أهلنا في القدس وتوفير كافة أشكال الدعم لهم يشكل أولوية لدى القيادة والحكومة، موجها التحية لأبناء شعبنا في المدينة المقدسة على صمودهم ونضالاتهم أمام ممارسات الاحتلال واعتداءاته ومخططاته الرامية إلى تهويد المدينة.

واستعرض اشتية القرارات والمشاريع التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته اليوم، والتي شملت دعم كافة القطاعات في المحافظة والمدينة ومتطلبات الدعم والاسناد لأهلها.

وكان رئيس الوزراء قد قام بتفقد مقر وزارة شؤون القدس في بلدة الرام، والتقى بالوزير فادي الهدمي وطاقم الوزارة، مطلعا على سير العمل فيها وانجازاتها، مشيدا بجهود الوزارة في متابعة شؤون أهلنا في القدس وتوفير مقومات صمودهم.

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