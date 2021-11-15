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تركيا تسمح لدبلوماسيين إسرائيليين بزيارة المعتقلين بإسطنبول

تركيا تسمح لدبلوماسيين إسرائيليين بزيارة المعتقلين بإسطنبول
رام الله - دنيا الوطن
وافقت السلطات التركية اليوم الإثنين على الطلب الإسرائيلي بالسماح لدبلوماسيين إسرائيليين بلقاء الزوجين الإسرائيليين المعتقلين في إسطنبول.

وكان الأمن التركي الزوجين الإسرائيليين اعتقلا الأسبوع الماضي عقب تصويرهما لقصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتم تمديد اعتقالهما لمدة 20 يوما، ويعرف الزوجين أنهما يعملان في شركة إيجد الإسرائيلية، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.

وفي وقت سابق أعلنت الخارجية الإسرائيلية عن إرسال رئيسة القسم القنصلي في الوزارة رينا ديجيرسي إلى تركيا لمتابعة قضية المعتقلين عن كثب وبذل الجهود للإفراج عنهما.

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