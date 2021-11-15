شؤون فلسطينية

العثور على جثة محترقة في سلواد شمال شرق رام الله

العثور على جثة محترقة في سلواد شمال شرق رام الله
رام الله - دنيا الوطن
قالت الشرطة، إنه تم العثور اليوم الإثنين، على جثة محترقة في بلدة سلواد، شمال شرق رام الله.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي إرزيقات، أن غرفة عمليات شرطة المحافظة، تلقت بلاغاً فجر اليوم، يفيد بوجود جثة محترقة داخل منزل في سلواد.

وأضاف أن النيابة العامة تحركت إلى الموقع على رأس قوة من شرطة المحافظة وطاقم الأدلة الجنائية وقامت بإجراءات الكشف والمعاينة اللازمة، وأن النيابة أمرت بإحالة الجثة لمعهد الطب العدلي، لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.

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