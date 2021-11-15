كولومبيا: حزب الله خطط لاغتيال ضابط موساد إسرائيلي سابق في بوغوتا

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة El Tempo أن عناصر حزب الله كانوا يتابعون رجال أعمال إسرائيليين وأمريكيين في العاصمة الكولومبية ، بوغوتا ، وأن أحدهم - الذي كان بحسب الصحيفة ضابط استخبارات إسرائيلي سابق - خطط حزب الله للتخلص منه.وكشف وزير الدفاع الكولومبي أن اثنين من عناصر حزب الله ، اللذان يبدو أنهما متورطان في المراقبة ، اعتقلا في البلاد قبل شهرين وتم ترحيلهما.وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية (كان) أن عميلا استخباراتيا سابقا كان هدفا لحزب الله في كولومبيا، حيث تم إحباط محاولة اغتياله وتم تهريبه إلى تل أبيب ضمن عملية سرية، دون الكشف عن تفاصيل هذه العملية.ووفقا للمعلومات التي سمح بنشرها، فإن عميلا استخباراتيا سابقا، أصبح رجل أعمال، وعمل حتى وقت قريب مع دبلوماسيين إسرائيليين في كولومبيا، وكشف أنه كان يخضع للمراقبة من قبل حزب الله في العاصمة بوغوتا.