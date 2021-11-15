غزة: 6 حالات وفاة و146 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 6 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 1038 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".وأضافت أنه تم تسجيل 100 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 185837 إصابة، إجمالي الحالات النشطة 2213 حالة، إجمالي المتعافين 182002 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1622 وفاة.وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 70 حالة، من بينها 48 حالات خطيرة وحرجة.ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1606760 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 491607 شخصا.