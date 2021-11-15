محكمة الاحتلال تنظر في دعوى تهجير عائلة السلايمة من منزلها في الشيخ جراح

رام الله - دنيا الوطنتنظر محكمة الاحتلال في القدس المحتلة، اليوم الإثنين، بدعوى للمستوطنين تطالب بتهجير عائلة السلايمة من منزلها، في الشيخ جراح.وكانت محكمة الاحتلال، قد أجلت في السادس من تموز/يوليو المنصرم، المداولات ضمن سياسة المماطلة والضغط النفسي على أهالي الشيخ جراح.ويعود المنزل المستهدف للمواطن هاشم السلايمة، وهو أب لسبعة أبناء، وأحد أصحاب المنازل الصامدة في حي الشيخ جراح والمهددين بالتهجير القسري من الحي لصالح مستوطنين.وكانت سبع عائلات في الحي الغربي من الشيخ جراح المسمى بـ "كبانية إم هارون"، قد تسلمت إخطارات بإخلاء منازلها.وتفاجأت العائلات بتسليمها قرارات من شركة "فيلبين إينك" تطالبهم بإخلاء منازلهم في حي الشيخ جراح، بزعم أنها المالكة للعقارات.