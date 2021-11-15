الاحتلال يؤجل الإفراج عن عمر أبو الهوى للشهر المقبل

رام الله - دنيا الوطنأجلت سلطات الاحتلال موعد الإفراج عن الأسير المقدسي عمر أبو الهوى حتى مطلع الشهر القادم، بعد أن كان من المقرر الإفراج عنه يوم أمس الأحد.واعتقل الأسير الشاب أبو الهوى بتاريخ 6/12/2020، بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة الطور بالقدس المحتلة.وسبق لأبي الهوى أن اعتقل في مطلع العام 2016، بعد نصب كمين له في مدينة القدس، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه لاحقاً حكماً يقضي بالسجن الفعلي مدة عامين.وافاد مكتب إعلام الأسرى بأن الأسير أو الهوى من عائلة مكونة من ستة أخوة وأخوات، وهو نجل المحررة والمبعدة عن القدس، دلال أبو الهوى.وعانى الأسير أبو الهوى خلال سنوات اعتقاله من حرمانه من حق رؤية عائلته كاملة، عدا عن حرمانه من رؤية والدته التي لم تتمكن من زيارته بشكل اعتيادي.ويتعرض المقدسيون لهجمة من الاحتلال بالاعتقال والملاحقة وهدم المنازل الى جانب سياسية التنكيل والتضييق بهدف تهجيريهم من المدينة وتمرير المشاريع التهويدية الاستيطانية.