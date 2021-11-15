الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشهدت الضفة الغربية، حملات دهم وانتشار مكثف لقوات الاحتلال، فجر وصباح اليوم الإثنين تزامنا مع اعتقالات طالت عدداً من المواطنين.وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال كثفت، من تواجدها العسكري في محيط بلدة يعبد، جنوب غرب جنين.ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى محيط امريحة بمنطقة يعبد وحاجز "دوتان" العسكري.بالتزامن مع ذلك نفذت قوات الاحتلال عملية إنزال جوي من طائرة عامودية في سهل بلدة عرابة وفحمة، ونشرت فرقة مشاة بين كروم الزيتون في تلك المنطقة.ففي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال كلا من الشاب أحمد أسامة لدادوة والشاب عبد المعطي لدادوة من بلدة المزرعة الغربية شمال المدينة.ومن مدينة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال كلا من تامر ناصر عواد (19 عاما)، من جبل الموالح، وإبراهيم هاني صومان (29 عاما)، من حارة الفواغرة، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.