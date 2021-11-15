تفعيل رابط فحص الـ 100 دولار لشهر نوفمبر
فعّلت وزارة التنمية بغزة، بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، رابط المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.
يشار إلى أن هذه ستكون المرة الثالثة التي يتم صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في أيار/ مايو الماضي.
وبدأ في 13 أيلول/ سبتمبر الماضي صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة من خلال الأمم المتحدة، وعبر الآلية الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع دولة قطر، حيث تلقى المواطنون رسائل تفيد بتوجههم لأقرب نقطة صرف من أماكن سكناهم.
هذا وأكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 16/11/2021.
وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 95 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة.
وبيّن العمادي أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها نحو 300 مركز ومحل تجاري، وستستمر لنحو عشرة أيام.
الرابـط من هنــــــــــــــا
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