عضو كونغرس يطالب بالضغط على إسرائيل للتراجع عن تصنيف مؤسسات فلسطينية بـ"الإرهابية"

رام الله - دنيا الوطندعا عضو الكونغرس الأميركي جيم ماكغفرن، وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن، إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية، للتراجع عن قرارها تصنيف ست مؤسسات حقوقية فلسطينية بـ"الإرهابية".وطالب ماكغفون في رسالة وجهها، اليوم الإثنين، إلى وزير الخارجية الأميركي، بتوضيح الخطوات التي اتخذتها وزارة الخارجية لمراجعة هذه التصنيفات، ومطالبة اسرائيل بالتراجع عن قرارها.وقال: "لا يكفي التعبير عن خوف مبدئي بشأن قرار إسرائيل تصنيف هذه المنظمات الست كمجموعات إرهابية، لقد حان الوقت للتنديد بحزم وبشكل لا لبس فيه بالإجراءات المتخذة وحث الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن قراراتها".