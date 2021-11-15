عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" وينفذون جولات استفزازية

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك.وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.وتواصل شرطة الاحتلال تشديد إجراءاتها على دخول المصلين الوافدين من القدس وأراضي الـ48 إلى المسجد الأقصى، وتتعمد احتجاز بطاقاتهم الشخصية عند بواباته الخارجية وتعيق دخولهم.