وفاة اللواء المتقاعد "جهاد الغول" أحد أهم مرافقي الرئيس عرفات

رام الله - دنيا الوطننعى نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، القائد جهاد الغول، أحد أهم مرافقي الرئيس الراحل ياسر عرفات.وقال العالول عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "إلى جنات الخلد القائد جهاد الغول أبو حلمي، رحمك الله رحمة واسعة، إنا لله وإنا إليه راجعون".كما نعت حركة فتح/ مفوضية التعبئة والتنظيم القائد اللواء المتقاعد جهاد الغول ابو حلمي الذي انتقل الى رحمة الله تعالى فجر اليوم الاثنين في ذكرى اعلان الاستقلال عن عمر ناهز 70 عاما.الراحل الغول أحد اهم مرافقي الرئيس الراحل ياسر عرفات وترجل عن صهوة جواده فجر اليوم بعد مسيرة نضالية في حركة فتح استمرت حوالي نصف قرن شارك خلال مسيرته في جميع معارك الثورة الفلسطينية وخاصة في لبنان في الدفاع عن القرار الفلسطيني المستقل وقد اصيب بجراح خطيرة وشفي عندما سقطت طائرة الرئيس الراحل الشهيد ابو عمار في الصحراء الليبية عام 1992.تقاعد برتبة لواء وكان فاعل في العمل اليوم والاجتماعي في حركة فتح وعضو في هيئة المتقاعدين العسكرين وخدم شعبه ووطنه خلال خدمته العسكرية وبعدها.