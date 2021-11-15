رام الله: الشرطة والأمن الوقائي يحبطان محاولة قتل

رام الله - دنيا الوطناحبطت الشرطة، بالتعاون مع جهاز الأمن الوقائي، اليوم الإثنين، محاولة قتل، على خلفية خلافات مالية، والقت القبض على ثلاثة أشخاص مشتبه بهم، في رام الله.وأوضحت ادارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في بيان صحفي، أن معلومات وردت لإدارة المباحث العامة في شرطة محافظة رام الله والبيرة من قبل جهاز الأمن الوقائي حول قيام مجموعة من الأشخاص بالتخطيط لقتل أحد المواطنين، بسبب خلافات مالية.وأضافت: بعد عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات من قبل المباحث العامة والأمن الوقائي، تم التعرف على هوية الأشخاص وتحديد مكانهم وإلقاء القبض عليهم في أحد المنازل وإحباط وقوع جريمة القتل، وبالاستماع إلى أقوالهم أفادوا بالتخطيط لارتكاب سرقات باستخدام وسائل متطورة كالتصوير بالطائرة.وأشارت الشرطة إلى أنه جرى التحفظ على الأشخاص الثلاثة وتوقيفهم من قبل النيابة العامة من أجل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.