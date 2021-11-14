الخليل: إصابة مستوطن ورشق مركبات للمستوطنين شرق قلقيلية

رام الله - دنيا الوطنأصيب مستوطن مساء اليوم الأحد إثر رشقه بالحجارة في مدينة الخليل، كما تضررت حافلات للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة أيضاً قرب مستوطنة (كدوميم) شمال الضفة الغربية.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة مستوطن بجراح في رأسه نتيجة إلقاء الحجارة عليه قرب مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي المواطنين في الخليل.وكان مقاومون قد نفذوا قبل عدة أيام عملية إطلاق نار استهدفت شاحنة غاز للمستوطنين بالقرب من المستوطنة.وفي سياق متصل، تضررت حافلتان للمستوطنين وتحطم زجاجها جراء رشقها بالحجارة على الطريق الاستيطاني "رقم 55" قرب مستوطنة (كدوميم) المقامة على أراضي المواطنين شرق قلقيلية شمال الضفة.