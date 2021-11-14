شؤون فلسطينية

إسماعيل رضوان: معركة "حجارة السجيل" علامة فارقة في الصراع مع الاحتلال

إسماعيل رضوان: معركة "حجارة السجيل" علامة فارقة في الصراع مع الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة حماس، د. إسماعيل رضوان: "في ذكرى معركة "حجارة السجيل" نترحم على روح الشهيد القائد جنرال المقاومة القائد أبو محمد الجعبري، فرحمك الله وتحية لك ولروحك الكريمة التي ما زالت تتجلى بيننا".

وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى) في ذكرى استشهاد قائد كتائب القسام، أحمد الجعبري: "أعددتَ يا أبو محمد جيشاً اسمه القسام وقد مرّغَ أنف الاحتلال في وحل غزة، فتركتَ هذا الجيش وقد تنامى وتطور بناءً على ما قدمته له أيها القائد، وأنت الذي لم تبخل يوماً في تطويره".

وشدد على أن معركة "حجارة السجيل علامة فارقة في الصراع مع الاحتلال الصهيوني، فقد ولَّى الزمانُ الذي كان يغتال فيه الاحتلال ولا يجد الرد المؤلم".

وتابع: "معركة حجارة السجيل مثلت انتصاراً للمقاومة ووفاءً لدماء الشهداء وعلى رأسهم القائد أحمد الجعبري رحمه الله، وهذه المعركة مثلت بدايةً لصعود المقاومة وبناءِ قُدراتها"، مشيرة إلى أن هذه المعركة ثبّتت قواعد اشتباك جديدة بأن الدم بالدم وأن القصف بالقصف، وأن العدوان سيُجابه بالمقاومة، فعلى الاحتلال أن يُدرك هذه المعادلة، وعليه التفكير ألفَ مرة قبل الإقدام على أي جريمةٍ بحق مقدساتنا أو شعبنا".

وقال رضوان: نُجدد عهدنا مع أسرانا الأبطال، ونقول لهم بأن قضيتكم هي محل إجماع وطني، وهي على رأس أولويات حماس والمقاومة، ولن يهدأ لنا بال حتى تنالو حريتكم، فنحن معكم ولن نخذلكم إن شاء الله.

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