شاهد: "دنيا الوطن" ترصد تشييع جثمان فقيد الغربة أنس أبو رجيلة بخانيونس









رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير غفيرة من أهالي مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، اليوم الأحد، جثمان فقيد الغربة الشاب أنس أيمن أبو رجيلة، الذي وصل جثمانه عبر معبر رفح البري الحدودي، من تركيا.وودعت عائلة أبو رجيلة ابنها أنس، بمشاركة آلاف المواطنين، عقب أداء الصلاة على جثمانه في مسجد حمزة القريب من منزله.يشار إلى أن سفارة دولة فلسطين لدى تركيا كانت أكدت أن الجهات التركية المختصة عثرت على جثة المواطن أبو رجيلة على إحدى شواطئ تركيا، خلال محاولته الهجرة إلى اليونان مع العشرات من اللاجئين بينهم فلسطينيون، وقد عملت السفارة كل ما يلزم لنقل جثمانه إلى أرض الوطن.