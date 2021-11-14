دولي

إذاعة الجيش: لم يحدث أي تقدم بشأن الإسرائيلييْن المعتقليْن في تركيا

إذاعة الجيش: لم يحدث أي تقدم بشأن الإسرائيلييْن المعتقليْن في تركيا
صورة للمعتقلين الإسرائيليين في تركيا
رام الله - دنيا الوطن
نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مسؤول سياسي وصفته بأنه "رفيع"، قوله: إنه لم يحدث اليوم أي تقدم بشأن الإسرائيلييْن المعتقليْن في تركيا.

وأضافت أن الأتراك لم يستجبوا بعد لطلب الالتقاء بهما، مشيراً إلى أنه في وزارة الخارجية شكّلوا فريقا للتعامل مع هذا الحدث "قانونيا وسياسيا وقنصليا".

ووفق قناة (كان)، فإن التقديرات تشير إلى أنه في الأيام الثلاثة المقبلة، سيتضح ما إذا كانت الأمور تتجه نحو أزمة سياسية مع تركيا أو أزمة قنصلية محلية ستنتهي قريبًا.

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