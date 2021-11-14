إذاعة الجيش: لم يحدث أي تقدم بشأن الإسرائيلييْن المعتقليْن في تركيا





ووفق قناة (كان)، فإن التقديرات تشير إلى أنه في الأيام الثلاثة المقبلة، سيتضح ما إذا كانت الأمور تتجه نحو أزمة سياسية مع تركيا أو أزمة قنصلية محلية ستنتهي قريبًا.



وأضافت أن الأتراك لم يستجبوا بعد لطلب الالتقاء بهما، مشيراً إلى أنه في وزارة الخارجية شكّلوا فريقا للتعامل مع هذا الحدث "قانونيا وسياسيا وقنصليا".