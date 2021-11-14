عربي

ليبيا: المدعي العسكري يطالب بوقف ترشح سيف القذافي وحفتر للرئاسة

ليبيا: المدعي العسكري يطالب بوقف ترشح سيف القذافي وحفتر للرئاسة
خليفة حفتر
رام الله - دنيا الوطن
طالب مكتب المدعي العسكري العام في ليبيا، اليوم الأحد، مفوضية الانتخابات، بوقف إجراءات ترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر "إلى حين امتثالهما للتحقيق".

جاء ذلك في مراسلة وجهها وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري، محمد غرودة، إلى رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح، ونشرتها وسائل إعلام محلية، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).

وحمل وكيل النيابة، المفوضية الوطنية للانتخابات "المسؤولية القانونية حالة مخالفة ذلك مع ضرورة موافاتنا بما يفيد الاستلام والإجراءات المتخذة من قبلكم".

وأوضح أن "القضايا المرفوعة ضد سيف القذافي وحفتر تتعلق بقتل مواطنين بمنطقة إسبيعة (جنوب طرابلس) من قبل المجموعة المسلحة فاغنر (روسية)".

وأردف: "كذلك ملف قضية قتل 26 طالب بالكلية العسكرية بطرابلس، وواقعة قصف مقر الهجرة غير الشرعية بتاجوراء، وقصف مدينة الزاوية".

أخبار ذات صلة

(كان): الجيش يقوم بتغيير بإجراءات فتح النار على الحدود المصرية

(كان): الجيش يقوم بتغيير بإجراءات فتح النار على الحدود المصرية

وزير الخارجية السعودي: المملكة لا تعتزم التعامل مع الحكومة اللبنانية حالياً

وزير الخارجية السعودي: المملكة لا تعتزم التعامل مع الحكومة اللبنانية حالياً

سيف الإسلام القذافي يترشح لانتخابات الرئاسة الليبية

سيف الإسلام القذافي يترشح لانتخابات الرئاسة الليبية

هزة أرضية تضرب السعودية والإمارات إثر زلزال قوي في إيران

هزة أرضية تضرب السعودية والإمارات إثر زلزال قوي في إيران

سوريا تتسلم نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني (سينوفارم)

سوريا تتسلم نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني (سينوفارم)

الكويت تشارك في معرض دبي الدولي للطيران

الكويت تشارك في معرض دبي الدولي للطيران

السعودية تحذر مواطنيها من الأمطار الغزيرة في المملكة

السعودية تحذر مواطنيها من الأمطار الغزيرة في المملكة

السعودية: لا نرى فائدة من التواصل مع الحكومة اللبنانية حالياً

السعودية: لا نرى فائدة من التواصل مع الحكومة اللبنانية حالياً

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مقتل شاب في شجار بالقدس

مقتل شاب في شجار بالقدس

طالع: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين

طالع: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين

الصالح يُسلم عدة آليات لصالح مجلس المشترك لإدارة النفايات الصلبة لمحافظة نابلس

الصالح يُسلم عدة آليات لصالح مجلس المشترك لإدارة النفايات الصلبة لمحافظة نابلس

الخضري: الوحدة الفلسطينية هي السبيل لتجسيد إعلان استقلال دولة فلسطين واقعاً حقيقياً

الخضري: الوحدة الفلسطينية هي السبيل لتجسيد إعلان استقلال دولة فلسطين واقعاً حقيقياً

فلسطين: الكشف عن إحصائية وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: الكشف عن إحصائية وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

&#34;الهيئة&#34; لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: وزارة المالية حولت رواتب المتقاعدين العسكريين إلى البنوك

"الهيئة" لـ "دنيا الوطن": وزارة المالية حولت رواتب المتقاعدين العسكريين إلى البنوك

رضوان: جاهزون للتعاون مع القطاع الخاص لحمايته وتعزيز الشفافية في إدارته

رضوان: جاهزون للتعاون مع القطاع الخاص لحمايته وتعزيز الشفافية في إدارته

الكيلة: الاحتلال يتعمد الإهمال الطبي بحق الأسرى

الكيلة: الاحتلال يتعمد الإهمال الطبي بحق الأسرى

منوعات

بسبب ملابسها.. غادة عبد الرازق تتعرض للانتقادات الساخرة

بسبب ملابسها.. غادة عبد الرازق تتعرض للانتقادات الساخرة

شاهد: دنيا بطمة تصدم الجميع بوجهها المنتفخ

شاهد: دنيا بطمة تصدم الجميع بوجهها المنتفخ

شاهد: بلقيس بإطلالة ساحرة في حفل زفاف

شاهد: بلقيس بإطلالة ساحرة في حفل زفاف

شاهد: المطرب الشعبي عمر كمال يؤدي مناسك العمرة

شاهد: المطرب الشعبي عمر كمال يؤدي مناسك العمرة

بعد ظهوره مع ممثلة هندية في جلسة جريئة.. شكوى ضد محمد رمضان

بعد ظهوره مع ممثلة هندية في جلسة جريئة.. شكوى ضد محمد رمضان

شاهد: محمود المهدي يوضح حقيقة انفصاله عن منة عرفة

شاهد: محمود المهدي يوضح حقيقة انفصاله عن منة عرفة

شاهد: سميرة سعيد تحتفل بعودة ابنها شادي بعد غياب طويل

شاهد: سميرة سعيد تحتفل بعودة ابنها شادي بعد غياب طويل

هاني شاكر يوقف أحمد سعد عن الغناء.. هل تأثرت صداقتهما؟

هاني شاكر يوقف أحمد سعد عن الغناء.. هل تأثرت صداقتهما؟

شاهد: شام الذهبي تفاجئ والدتها أصالة بمناسبة زواجها

شاهد: شام الذهبي تفاجئ والدتها أصالة بمناسبة زواجها

شاهد: زينة في أول ظهور لها بعد عملية جراحية بالفم

شاهد: زينة في أول ظهور لها بعد عملية جراحية بالفم

عربي

(كان): الجيش يقوم بتغيير بإجراءات فتح النار على الحدود المصرية

(كان): الجيش يقوم بتغيير بإجراءات فتح النار على الحدود المصرية

سيف الإسلام القذافي يترشح لانتخابات الرئاسة الليبية

سيف الإسلام القذافي يترشح لانتخابات الرئاسة الليبية

هزة أرضية تضرب السعودية والإمارات إثر زلزال قوي في إيران

هزة أرضية تضرب السعودية والإمارات إثر زلزال قوي في إيران

سوريا تتسلم نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني (سينوفارم)

سوريا تتسلم نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني (سينوفارم)