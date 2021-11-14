ليبيا: المدعي العسكري يطالب بوقف ترشح سيف القذافي وحفتر للرئاسة

رام الله - دنيا الوطنطالب مكتب المدعي العسكري العام في ليبيا، اليوم الأحد، مفوضية الانتخابات، بوقف إجراءات ترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر "إلى حين امتثالهما للتحقيق".جاء ذلك في مراسلة وجهها وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري، محمد غرودة، إلى رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح، ونشرتها وسائل إعلام محلية، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).وحمل وكيل النيابة، المفوضية الوطنية للانتخابات "المسؤولية القانونية حالة مخالفة ذلك مع ضرورة موافاتنا بما يفيد الاستلام والإجراءات المتخذة من قبلكم".وأوضح أن "القضايا المرفوعة ضد سيف القذافي وحفتر تتعلق بقتل مواطنين بمنطقة إسبيعة (جنوب طرابلس) من قبل المجموعة المسلحة فاغنر (روسية)".وأردف: "كذلك ملف قضية قتل 26 طالب بالكلية العسكرية بطرابلس، وواقعة قصف مقر الهجرة غير الشرعية بتاجوراء، وقصف مدينة الزاوية".