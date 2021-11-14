دويكات: التنقلات بالأجهزة الأمنية طبيعية تهدف لتعزيز الحالة الأمنية بمحافظة جنين

رام الله - دنيا الوطنقال المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية، اللواء طلال دويكات، إن التنقلات التي أجرتها المؤسسة الأمنية اليوم في محافظة جنين، جاءت في سياقها الطبيعي، وبالتشاور والتنسيق بين قادة الأجهزة الأمنية في إطار عملية تغيير، الهدف منها تعزيز الحالة الأمنية في المحافظة.وأضاف دويكات في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم الأحد، أنه جرى نقل المسؤولين إلى مواقع قيادية أخرى داخل أجهزتهم في محافظات أخرى، مشيدا بالدور الأمني الكبير الذي لعبه مسؤولو الأمن في محافظة جنين خلال السنوات السابقة.وأكد أن قيادة المؤسسة الأمنية ستعمل على تنشيط توجيهات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، من أجل توفير الأمن والأمان لأبناء شعبنا.