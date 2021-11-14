شؤون فلسطينية

الوفد الأمني الإسرائيلي الزائر إلى مصر يعود لتل أبيب

الوفد الأمني الإسرائيلي الزائر إلى مصر يعود لتل أبيب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عاد الوفد الأمني الإسرائيلي الذي زار مصر، إلى تل أبيب مساء اليوم.

وكانت قناة (كان) الإسرائيلية، كشفت اليوم الأحد، بأن رئيس (شاباك) الجديد، رونين بار، قام اليوم بأول زيارة عمل له إلى مصر.

وأضافت القناة: بأن رئيس شاباك الجديد، التقى رئيس المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل.

ووصل وفد أمني إسرائيلي، اليوم الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لبحث ملفات عدة مع المخابرات المصرية. 

وقال شمعون أران مراسل قناة (كان) الإسرائيلية: "إن إيال حولتا رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي هو من يترأس البعثة الأمنية الإسرائيلية التي وصلت إلى القاهرة، لإجراء محادثات مع مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل". 

وأضاف: "أنه على جدول الأعمال للوفد مع المخابرات المصرية مناقشة جهود التسوية في قطاع غزة ما يعرف بتفاهمات وقف إطلاق النار، وصفقة التبادل مع (حماس) وشؤون أمنية مشتركة. 

يشار إلى أن المخابرات المصرية ستطرح على الوفد الأمني الإسرائيلي آخر ما تم التوصل إليه مع حركة (حماس)، ومطالبها بشأن صفقة تبادل الأسرى المقبلة.

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