شاهد: "المرور" بغزة تُكثف إجراءاتها لمتابعة التزام المركبات بإجراءات الفحص والترخيص





















رام الله - دنيا الوطنكثّفت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، بغزة، صباح اليوم الأحد، انتشارها في جميع محافظات قطاع غزة، لمتابعة قانونية المركبات والتزامها بإجراءات الفحص والترخيص، وذلك ضمن إجراءاتها المتواصلة لضبط الحالة المرورية والحد من حوادث الطرق.وانتشرت دوريات وعناصر شرطة المرور في الشوارع العامة، وباشرت تشديد متابعة المركبات والتزامها بكامل إجراءات الفحص والترخيص لضمان قانونيتها ومواءمتها للسير على الطريق دون التسبب بأية أضرار أو حوادث.وقال مدير إدارة المرور والنجدة بالشرطة، العميد تامر شحادة: إن "شرطة المرور شرعت اعتباراً من صباح اليوم الأحد بتكثيف متابعة التزام السائقين بإجراءات الفحص والترخيص للمركبات.وشدّد شحادة في تصريح لموقع وزارة الداخلية، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائقين والمركبات المخالفة.وصرّح شحادة في وقت سابق، أنه تم تعزيز إدارة المرور والنجدة بـ 200 عنصر من الشرطة؛ لتدعيم إجراءات ضبط الحالة المرورية، لافتاً إلى أنه جرى توزيعهم على جميع المحافظات.وأوضح أنه تم تكثيف الدوريات الثابتة والمتحركة على الطريق لمتابعة التزام السائقين بالقوانين واللوائح المرورية؛ حفاظاً على أمن وسلامة أبناء شعبنا.وأضاف: "نواصل جهودنا المكثفة لتحقيق السلامة المرورية، ضمن خطة متكاملة وبخطوات متدرجة لوقف النزيف على الطريق والحد من الحوادث".