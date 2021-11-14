طالع: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين

الأسماء من الرقم (50) حتى نهاية كشف الجوازات المصرية رقم (2021/3):





وطالبت الوزارة المسافرين التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين.وسيكون السفر من كشف المسافرين والجوازات المصرية، الحافلتان: التاسعة، والعاشرة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2021/37)