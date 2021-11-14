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وزير الخارجية السعودي: المملكة لا تعتزم التعامل مع الحكومة اللبنانية حالياً

وزير الخارجية السعودي: المملكة لا تعتزم التعامل مع الحكومة اللبنانية حالياً
وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إن المملكة، لا تعتزم التعامل مع الحكومة اللبنانية حاليا.

وكرر في تصريح صحفي، دعوة الطبقة السياسية إلى إنهاء "هيمنة" جماعة حزب الله المتحالفة مع إيران. 

وقال الوزير السعودي "لا نرى أي فائدة من التواصل مع الحكومة اللبنانية في هذه المرحلة الزمنية"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وأضاف "نعتقد أن الطبقة السياسية في حاجة للنهوض واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير لبنان من هيمنة حزب الله وبالتبعية إيران من خلاله".

يشار إلى أن لبنان يواجه أسوأ أزمة دبلوماسية على الإطلاق مع دول الخليج بسبب تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي انتقد خلالها التدخل بقيادة السعودية في اليمن، مما دفع الرياض إلى طرد سفير لبنان واستدعاء مبعوثها وحظر جميع الواردات من لبنان.

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