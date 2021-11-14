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شؤون فلسطينية

الصالح يُسلم عدة آليات لصالح مجلس المشترك لإدارة النفايات الصلبة لمحافظة نابلس

الصالح يُسلم عدة آليات لصالح مجلس المشترك لإدارة النفايات الصلبة لمحافظة نابلس
رام الله - دنيا الوطن
سلم وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، عددا من الآليات لصالح مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظة نابلس، وذلك خلال حفل أقامه مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة.

وحضر مراسم التسليم كل من محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، ومدير عام صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي، ومدير عام الحكم المحلي في نابلس خالد إشتية، ونائب رئيس لجنة ادارة بلدية نابلس أنيس سويدان، ورئيس مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة رامز دويكات، ورؤساء عدد من الهيئات المحلية في المحافظة.

ويأتي هذا الاستلام ضمن برنامج تطوير خدمات البنية التحتية، والمنفذ من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، بقيمة 1,715,442 يورو، وذلك بهدف تحسين خدمة إدارة النفايات الصلبة، حيث شمل الاستلام توريد سيارات نفايات متعددة الأحجام وسيارتي حركة، بمجموع 10 اليات، بالإضافة إلى تأهيل أرض لمواقف سيارات النفايات وعمل محطة لغيار الزيت والغسيل، وتوريد حاويات معدنية، وتوريد حاويات بلاستيك 240 لتر.

وبارك الصالح لمجلس الخدمات المشترك حصوله على هذه الآليات التي من شأنها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع هام وحيوي، علماً أن عدد الهيئات المستفيدة هي 30 هيئة محلية، مؤكدا أهمية هذا الإنجاز الذي من شأنه أن يطور من الخدمات في المنطقة.

وشدد الصالح على أهمية وجود إدارة فعالة وسليمة للنفايات الصلبة، حيث تعمل وزارة الحكم المحلي وبالتعاون مع صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية والجهات المانحة والداعمة بكافة الجهود للوصول الى إدارة سليمة للنفايات وتطوير طرق معالجته، مؤكداً على أن هذه المعدات التي جرى تسليمها تلبي الاحتياج وتسهم في إيجاد بيئة فلسطينية نظيفة، كما أنها تساهم بتوفير الوقت والجهد على المجالس المحلية، وجمع النفايات الصلبة ونقلها بشكل صحي يحد من التلوث.

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