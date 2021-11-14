عاجل

  • (كان): رئيس الشاباك الجديد رونين بار قام اليوم بأول زيارة عمل له لمصر حيث التقى برئيس المخابرات المصرية

شؤون فلسطينية

بلدية غزة تكشف عن تفاصيل جديدة بشأن تطوير سوق فراس

بلدية غزة تكشف عن تفاصيل جديدة بشأن تطوير سوق فراس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت بلدية غزة اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة بشأن تطوير سوق فراس وسط مدينة غزة.

وقال حسني مهنا، مسؤول الإعلام في بلدية غزة، في تصريح لإذاعة (زمن)، إنه منذ سنوات طويلة تعمل البلدية ومجلسها البلدي على تطوير سوق فراس الشعبي وسوق اليرموك، مشيراً إلى أن سوق فراس، سوق شعبي أثري، له أهمية كبيرة بسبب أنه يقع في وسط المدينة.

وشدد على أن كل التوجهات لدى بلدية غزة ومجلسها البلدي تصب في تطوير سوق فراس، لافتا إلى "أننا نتطلع لمَعْلم جديد في هذا المكان مماثل للمعالم والأماكن الموجودة في الدول العربية والأجنبية".

وتابع: "نحتاج لتخطيط جيد وكبير بشراكة مجتمعية وموازنات كبيرة لعمية تطوير سوق فراس، مشيراً إلى أن الفكرة التي طُرحت من خلال الغرفة التجارية عملية استثمار سوق فراس وطرحه للاستثمار من خلال مستثمرين محليين أو من الخارج وتطويره بشكل حضاري ونقل المحلات الموجودة بشكل مؤقت لمنطقة سوق اليرموك التي تقوم البلدية حاليا بتطويره ليتناسب مع احتياج السكان.

وشدد على أن "هذا الأمر يتقاطع بشكل أو بآخر مع رؤية البلدية فيما يتعلق بسوق فراس ونقل المحلات الموجودة إلى سوق اليرموك"، لافتا إلى أنه "في سوق اليرموك تم تصميم المنطقة وفق طبيعة الحرف الموجودة في سوق فراس". 

وأردف مسؤول الإعلام في بلدية غزة: أنه بالنسبة لفكرة تطوير سوق فراس، فإن الاستفادة يجب أن تكون متبادلة حيث نتحدث عن تطوير استثماري والبلدية منذ فترة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص وخصخصة الخدمات التي تقدمها.

وشدد على أنه يجب إشراك أصحاب المحلات التجارية في سوق فراس بهذا المخطط، من خلال وضع رؤية شاملة لتطوير السوق وإذا كان لدى أصحاب المحلات التجارية رغبة في حجز أماكن بالسوق الجديد يجب أن يكون هناك فكرة بالمساهمة بمبلغ وتكون هذه المبالغ المقدمة ليست بسيطة أو مرتفعة وتمكن الغرفة التجارية والبلدية بالبدء بالمشروع دون انتظار مستثمر خارجي وتبدأ العملية بهذه المبالغ.

وأكد بأن المبالغ المطروحة التي تم الحديث عنها تقدر من 20 -30 ألف دولار أو دينار، ويتم حجز مكان للتاجر لمدة 10 سنوات يقوم من خلال هذا المبلغ دفع مبلغ ايجار رمزي خلال الأعوام العشرة ثم ترتفع القيمة بشكل تدريجي 

وقال مهنا: "بعد ذلك ووفق المطروح ينتقل العمل بشكل تدريجي في مراحل أخرى لتطوير السوق حتى يتلاءم مع الأفكار الموجودة"، مشيراً إلى أنه "حاليا كل هذه الأفكار يتم دراستها من جميع النواحي وقد تكون الاستفادة متبادلة من جميع الأطراف".

أخبار ذات صلة

العمادي يعلن موعد صرف منحة المساعدات النقدية للأسر المتعففة بغزة

العمادي يعلن موعد صرف منحة المساعدات النقدية للأسر المتعففة بغزة

شاهد: &#34;المرور&#34; بغزة تُكثف إجراءاتها لمتابعة التزام المركبات بإجراءات الفحص والترخيص

شاهد: "المرور" بغزة تُكثف إجراءاتها لمتابعة التزام المركبات بإجراءات الفحص والترخيص

طالع: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين

طالع: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين

الصالح يُسلم عدة آليات لصالح مجلس المشترك لإدارة النفايات الصلبة لمحافظة نابلس

الصالح يُسلم عدة آليات لصالح مجلس المشترك لإدارة النفايات الصلبة لمحافظة نابلس

الخضري: الوحدة الفلسطينية هي السبيل لتجسيد إعلان استقلال دولة فلسطين واقعاً حقيقياً

الخضري: الوحدة الفلسطينية هي السبيل لتجسيد إعلان استقلال دولة فلسطين واقعاً حقيقياً

فلسطين: الكشف عن إحصائية وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: الكشف عن إحصائية وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

غزة: &#34;الصحة&#34; تعلن تعديل موعد البدء بالتطعيم الخاص بالإنفلونزا الموسمية

غزة: "الصحة" تعلن تعديل موعد البدء بالتطعيم الخاص بالإنفلونزا الموسمية

&#34;الهيئة&#34; لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: وزارة المالية حولت رواتب المتقاعدين العسكريين إلى البنوك

"الهيئة" لـ "دنيا الوطن": وزارة المالية حولت رواتب المتقاعدين العسكريين إلى البنوك

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الصالح يُسلم عدة آليات لصالح مجلس المشترك لإدارة النفايات الصلبة لمحافظة نابلس

الصالح يُسلم عدة آليات لصالح مجلس المشترك لإدارة النفايات الصلبة لمحافظة نابلس

الخضري: الوحدة الفلسطينية هي السبيل لتجسيد إعلان استقلال دولة فلسطين واقعاً حقيقياً

الخضري: الوحدة الفلسطينية هي السبيل لتجسيد إعلان استقلال دولة فلسطين واقعاً حقيقياً

رضوان: جاهزون للتعاون مع القطاع الخاص لحمايته وتعزيز الشفافية في إدارته

رضوان: جاهزون للتعاون مع القطاع الخاص لحمايته وتعزيز الشفافية في إدارته

الكيلة: الاحتلال يتعمد الإهمال الطبي بحق الأسرى

الكيلة: الاحتلال يتعمد الإهمال الطبي بحق الأسرى

افتتاح مستشفى صفد في مخيم البداوي شمال لبنان برعاية الرئيس

افتتاح مستشفى صفد في مخيم البداوي شمال لبنان برعاية الرئيس

حماس: لن نتوانى في الرد القوي على أي تغول على شعبنا ومقدساتنا

حماس: لن نتوانى في الرد القوي على أي تغول على شعبنا ومقدساتنا

قناة (كان): وفد أمني إسرائيلي يصل القاهرة لمناقشة هذه الملفات

قناة (كان): وفد أمني إسرائيلي يصل القاهرة لمناقشة هذه الملفات

نادي الأسير: استمرار تفاقم الوضع الصحي للأسير طارق عاصي

نادي الأسير: استمرار تفاقم الوضع الصحي للأسير طارق عاصي

منوعات

بسبب ملابسها.. غادة عبد الرازق تتعرض للانتقادات الساخرة

بسبب ملابسها.. غادة عبد الرازق تتعرض للانتقادات الساخرة

شاهد: دنيا بطمة تصدم الجميع بوجهها المنتفخ

شاهد: دنيا بطمة تصدم الجميع بوجهها المنتفخ

شاهد: بلقيس بإطلالة ساحرة في حفل زفاف

شاهد: بلقيس بإطلالة ساحرة في حفل زفاف

شاهد: المطرب الشعبي عمر كمال يؤدي مناسك العمرة

شاهد: المطرب الشعبي عمر كمال يؤدي مناسك العمرة

بعد ظهوره مع ممثلة هندية في جلسة جريئة.. شكوى ضد محمد رمضان

بعد ظهوره مع ممثلة هندية في جلسة جريئة.. شكوى ضد محمد رمضان

شاهد: محمود المهدي يوضح حقيقة انفصاله عن منة عرفة

شاهد: محمود المهدي يوضح حقيقة انفصاله عن منة عرفة

شاهد: سميرة سعيد تحتفل بعودة ابنها شادي بعد غياب طويل

شاهد: سميرة سعيد تحتفل بعودة ابنها شادي بعد غياب طويل

هاني شاكر يوقف أحمد سعد عن الغناء.. هل تأثرت صداقتهما؟

هاني شاكر يوقف أحمد سعد عن الغناء.. هل تأثرت صداقتهما؟

شاهد: شام الذهبي تفاجئ والدتها أصالة بمناسبة زواجها

شاهد: شام الذهبي تفاجئ والدتها أصالة بمناسبة زواجها

شاهد: زينة في أول ظهور لها بعد عملية جراحية بالفم

شاهد: زينة في أول ظهور لها بعد عملية جراحية بالفم

عربي

هزة أرضية تضرب السعودية والإمارات إثر زلزال قوي في إيران

هزة أرضية تضرب السعودية والإمارات إثر زلزال قوي في إيران

سوريا تتسلم نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني (سينوفارم)

سوريا تتسلم نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني (سينوفارم)

الكويت تشارك في معرض دبي الدولي للطيران

الكويت تشارك في معرض دبي الدولي للطيران